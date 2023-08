Washington in de ban van Trump-day

Er hangt een merkwaardige sfeer rond het federale gerechtsgebouw in Washington D.C. Een handvol politieagenten waakt rond het kolossale pand, waar satellietwagens in slagorde staan opgesteld. Journalisten hangen in campingstoelen, camera’s en tv-lampen staan klaar, anticiperend op de grote dag. Want donderdag is het T-day, als oud-president Donald Trump hier verschijnt voor wéér een nieuwe strafzaak.

Donald Trump mobiliseert zijn aanhang: „Ze willen mijn vrijheid afpakken omdat ik niet toesta dat ze ooit jullie vrijheid afpakken.” Ⓒ AFP