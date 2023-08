Staatssecretaris Van Rij uit sloot gered door ’engelbewaarder’

Van Rij pakte zondagavond zijn racefiets voor een rondje Leeuwarden-Gytsjerk-Suwâld-Leeuwarden. „Het ging mis na Suwâld”, laat de staatssecretaris weten aan De Telegraaf. „De weg verengde daar tot een heel smal paadje. Links van mij scheerde ik langs een boerderij waar de koeien mij traag en verbaasd stonden aan te gapen. Na een bruggetje raakte ik afgeleid door schrikdraad aan de linkerkant. Voordat ik het in de gaten had, slipte ik en tuimelde rechts een sloot in.”

Hoewel de CDA’er niet gewond raakte, lukte het hem niet om zelf uit de sloot te klimmen. „Ik probeerde mij aan het gras van de wal omhoog te trekken. Dat lukte niet. Nu had ik voor het passeren van het bruggetje twee fietsers gezien die mijn richting opkwamen. Er kwam eerst een vrouw langs en ik riep: ’Help, ik lig in de sloot en kom er niet uit’. Zij stopte meteen, draaide zich om en hielp mij kordaat uit de sloot. Zo kwam ik met de schrik vrij.”

Aardigheidje

Van Rij komt graag in contact met zijn redders, zo laat hij weten. „Ik vroeg haar adres voor bloemen, maar ’dat was niet nodig’, zei ze. Graag stuur ik haar en haar partner toch een aardigheidje. Want zonder hun hulp was ik die sloot niet zo snel uitgekomen. Engelbewaarders bestaan!” Na de reddingsactie fietste Van Rij zes kilometer naar huis in ’een nat pakkie’.

De staatssecretaris kijkt met een glimlach terug op het avontuur. „Zelf voelde ik mij als 62-jarige net als dat jongetje van vroeger dat kattenkwaad had uitgehaald in de weilanden en duinen rond Wassenaar. Menigmaal kwam ik zeiknat thuis wanneer ik weer eens in een sloot was gevallen.”