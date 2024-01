Oproep: heeft u eindelijk kunnen doorstromen op de huizenmarkt?

Voor een verhaal in De Telegraaf over de huizenmarkt zijn we op zoek naar doorstromers. Heeft u het afgelopen jaar eindelijk kunnen verhuizen van uw te krappe flatje naar een eensgezinswoning? Of uw veel te grote huis met tuin kunnen verruilen voor een kleiner stekje dat minder onderhoud vereist?

© ANP / Tobias Kleuver Media Beeld ter illustratie.