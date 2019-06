’Christenen vormen grootste bedreigde religieuze groep’

Sonja Dahlmans en Henk Jan Prosman willen met de demonstratie de wereldwijde vervolging van christenen benoemen. „Het is een eerste stap.” Ⓒ René Oudshoorn

Amsterdam - Christenen vormen wereldwijd de zwaarst vervolgde religieuze minderheid. Over hun lot wordt nauwelijks bericht, constateren Nederlandse theologen. Daarom organiseren zij vandaag in Den Haag een demonstratie bij ambassades van landen waar christenen worden vervolgd. „Het is een eerste stap.”