Pinautomaten bij woningen worden verplaatst vanaf april 2020

Dat maakte Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) donderdagmiddag bekend na overleg met ministers Hoekstra (Financiën) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Sinds half december hadden de banken alle pinautomaten van 11 uur ’s avonds tot 7 uur ’s ochtends gesloten, als reactie op een reeks plofkraken. Daarbij schoven criminelen explosieven naar binnen via de geldlade. Dat moest door de sluiting voorkomen worden. Volgens Buijink zijn er sindsdien nog wel vier plofkraken geweest.

De banken besluiten nu om ongeveer honderd automaten langer open te houden ’s nachts. „We hebben gezien dat voor zover er intensief gebruik is ’s nachts, dat dat zich afspeelt tussen 11 uur ’s avonds en 2 uur ’s nachts.”, zegt Buijink. „Dat is meestal in uitgaansgebieden. Daarna is er bijna niemand meer die pint.”

Na 2 uur ’s nachts worden de automaten dan alsnog gesloten. De rest van de automaten in Nederland blijft voorlopig de hele nacht dicht. Maar er is wel een ’horizon in zicht’, zegt Buijink. De banken werken aan een techniek die het geld onbruikbaar maakt bij een plofkraak, waardoor het voor criminelen niet meer aantrekkelijk zou zijn. Dat hopen de banken uiterlijk 31 maart 2021 voor elkaar te hebben. Dan kunnen de automaten weer de hele nacht open.

Woningen

Op de kortere termijn gaan banken er ook aan werken om pinautomaten bij woningen te verplaatsen. Samen met Geldmaat, de nieuwe niet aan banken gebonden automaten, gaan de banken in beeld brengen welke flappentappen in gevels van woningen zitten. Die worden vervolgens vanaf april 2020 naar elders verplaatst.