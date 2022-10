Voortvluchtige Nederlander Filipijnen uitgezet: ’Verkrachtte zijn dochter’

De uitzetting volgde op een attendering door het Fugitive Active Search Team (FASTNL), dat sinds 2010 heeft geprobeerd de man op te sporen.

De veroordeelde, een geboren Amsterdammer, heeft zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan „het stelselmatig plegen van ontucht met en verkrachting van een minderjarige/zijn minderjarige dochter”, tussen eind maart 1986 en maart 1995, in Barneveld en Voorthuizen. Daarnaast heeft hij in 2004 een gasrevolver en munitie in bezit gehad.

In 2004 legde de rechtbank hem 24 maanden cel op, waarvan acht maanden voorwaardelijk. In hoger beroep volgde dezelfde straf. Beroep in cassatie werd door de Hoge Raad in 2009 verworpen, waarmee de opgelegde straf definitief werd.