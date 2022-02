Zes jaar celstraf geëist tegen jihadbruid Angela B. (26): ’Ze was een echte IS-vrouw’

„Ze heeft bijgedragen aan de dood van veel slachtoffers die op beestachtige wijze zijn vermoord. Tot de allerlaatste snik is ze in het kalifaat gebleven”, zei de officier van justitie in de rechtbank van Rotterdam bij haar strafeis.

In eerdere zaken tegen jihadvrouwen lag er weinig bewijs van wat de verdachte in het kalifaat had uitgespookt. In het geval van Angela B. heeft justitie iets meer in handen. Ze zou via social media jonge vrouwen in Nederland hebben geronseld om naar het kalifaat te komen, was getrouwd met drie kopstukken van IS en bood wapens aan in een chatgroep.

Bovendien schreef ze aan haar moeder veel over de heilige oorlog, het martelaarschap en dat ze tot het einde wilde blijven. Dat deed ze dan ook. „Ze was een echte IS-vrouw, precies zoals de moordende en nietsontziende organisatie ze nodig had”, stelde de officier van justitie. „Ze is vol overtuiging afgereisd om de gewapende strijd in Syrië te steunen.”

Ze belandde in Syrië na een turbulente jeugd vol ellende, jeugdinstellingen en foute vriendjes. In de islam vond ze op haar zeventiende rust. Via internet kwam ze in contact met een IS’er, Fabio Pocas. Pocas maakte later deel uit van de beruchte media-afdeling Al-Furqan die verantwoordelijk was voor gruwelijke executievideo’s.

Fabio sneuvelde, waarna Angela bij een tweede en al snel bij een derde man terechtkwam, beiden ook IS-strijders. Tot het laatst toe bleef ze bij IS. Na de val van het kalifaat kwam ze in een Koerdisch gevangenenkamp, waar haar gewonde kind overleed.

’Je was vrij om te gaan’

Angela nam in de documentaire De lokroep geen afstand van IS. „Ik vind de Islamitische Staat, zoals ik die beleefd heb, waar je gesluierd de straat op moet en je niet mag roken, waar de basis-islamitische regels worden uitgeleefd, die vind ik goed. Je was gewoon vrij om te gaan en staan waar je wil en het was niet zoals ik in video’s heb gezien, dat er overal onthoofde hoofden hangen op straat.”

Angela ontsnapte vorig jaar uit het Koerdische kamp Al-Hol. Ze vertrok naar Idlib in Noordwest-Syrië, waar ze met een aantal weggevluchte Nederlandse jihadbruiden in een gezamenlijk gehuurde villa met zwembad verbleef. Kort geleden slaagde ze erin de Turkse grens over te steken. De ontsnapping was mogelijk dankzij peperdure mensensmokkelaars en is betaald met geld dat is ingezameld door de Nederlandse terrorist Samir A.

Naïef

In de Rotterdamse rechtbank presenteerde Angela zich als een naïef meisje dat geen idee had waar ze naartoe reisde en vrijwel direct probeerde om terug te komen, wat onmogelijk bleek. Justitie twijfelt daaraan. Voor haar vertrek googlede ze op de jihad in Syrië. En zelfs na de val van IS schreef ze nog dat ze hoopte dat haar zoontje sterk zou opgroeien om zoveel mogelijk ongelovigen te doden. In 2019 schreef Angela nog aan haar moeder dat ze bad voor het martelaarschap. ’Ik heb liever dat ik doodga doordat iemand mij het martelaarschap inschiet dan een lang en ongelukkig leven leiden’. Ook toen ze in Idlib aan het zwembad zat, sprak ze niet afwijzend over het kalifaat en zei ze dat ze niet naar Nederland wilde.

Volgens haar advocaat leefde Angela in ’een droomwereld’ en is ze verminderd toerekeningsvatbaar. Hij pleit voor vrijspraak. In elk geval moet de zware periode in het Koerdische kamp af worden getrokken van de uiteindelijke straf.

Angela zegt dat ze ’volledig afstand neemt van IS’. „Ik vind het vreselijk wat ze hebben gedaan”, zegt ze snikkend. „Ik schaam me dood en bied excuses aan aan alle slachtoffers.”

Uitspraak over twee weken.

Verslaggever Silvan Schoonhoven is aanwezig in Rotterdam. Volg hier zijn liveverslag: