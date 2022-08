Rushdie aan beademing, verliest mogelijk oog na steekpartij

Eerder werd gemeld dat Rushdie werd geopereerd nadat hij per helikopter naar het ziekenhuis was gebracht.

De 75-jarige Salman Rushdie, auteur van het boek De duivelsverzen, werd vrijdag neergestoken. De literair agent van Rushdie zegt dat de zenuwen in zijn arm door die steekpartij ernstig beschadigd zijn geraakt. Ook is hij in zijn lever gestoken.

De politie meldde op een persconferentie dat de verdachte, Hadi Matar, vermoedelijk alleen handelde. Hij werd meteen na het steekincident gearresteerd. Volgens de politie had hij een toegangskaartje gekocht om bij de lezing van Rushdie aanwezig te zijn. Zijn motief is nog niet bekend, de politie en FBI doen daar onderzoek naar.

De schrijver werd op het podium behandeld door een dokter die in de zaal zat en slaagde er, weliswaar met hulp, in om lopend het podium te verlaten. Hij werd met een helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij volgens een politiewoordvoerder vrijdagavond (lokale tijd) in leven is en wordt geopereerd. Rushdie werd „minstens één keer in zijn nek en minstens één keer in zijn buik gestoken”, aldus de politie.

