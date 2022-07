Tiener (16) krijgt onverwachts ei in zijn oog, mogelijk voor altijd blind

De jongen fietste met een vriend rond 23.10 uur over de Groeseindstraat nabij de Houtstraat. Ze zagen een bromfietser hen hard tegemoet rijden. Na dat moment ging het rap mis: de bromfietser gooide plotseling een ei, dat vol in zijn gezicht kwam.

De tiener smakte daardoor op de grond met zijn fiets. In het ziekenhuis bleek het trauma groter dan gedacht: het zicht vanuit één oog is nog helemaal niet goed. Er zijn grote zorgen of de 16-jarige wel volledig zal herstellen.

De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de dader of mogelijk camerabeelden hebben van de mishandeling.