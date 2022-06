Verdachte van betrokkenheid dood Xavier Durlinger ’liep mee met stille tocht’

Dat meldt 1Limburg. De omroep zou over het materiaal beschikken en zich baseren op gesprekken met betrokkenen. Verdachte Luca M. zou dinsdag zijn aangehouden in de woning van zijn moeder in Sittard en zou al een tijdje problemen hebben met een groep jongeren, onder wie met Xavier.

In de video zou te zien zijn hoe de groep Luca knielend dwingt zijn excuses aan heen te bieden en dreigend wordt toegesproken. Volgens getuigen zou Xavier Durlinger erbij zijn toen de video werd opgenomen. In een ander geluidsfragment zegt Luca: „Ik vermoord die jongen, snijd mijn naam op zijn buik. Mijn handtekening. Hij mag nooit, nooit, nooit meer praten over mij”, doelend op Xavier.

Volgens verschillende aanwezigen zou Luca ook hebben meegelopen tijdens de stille tocht die afgelopen woensdag voor Xavier werd gehouden.

De advocaat van Durlinger en de politie gaan niet in op vragen, aangezien de verdachte in beperking zit.