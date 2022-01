Nederland krijgt ruim miljard minder uit Brusselse coronapot

Dat schrijft minister Kaag in een brief aan de Tweede Kamer. Tot nu toe ging Nederland ervan uit dat er zo’n 6 miljard euro in Brussel lag te wachten uit het Europese herstelfonds, dat in het begin van de coronacrisis na zware onderhandelingen in Brussel werd opgetuigd. De coalitiepartijen tekenden eind vorig jaar nog een bedrag van 5,8 miljard euro in.

Maar dat bedrag lijkt fors lager uit te vallen, namelijk op 4,7 miljard. Dat komt omdat de hoogte van het bedrag dat landen krijgen, voor een deel wordt bepaald door de economische krimp tijdens de crisis. Tot nu toe was de schatting dat die voor ons land 5,3 procent in 2020 zou zijn. Maar dat lijkt uit te draaien op 3,8 procent. En de verwachte economische groei in 2021 pakt een stuk hoger uit dan eerder gedacht.

Dus kan Nederland waarschijnlijk een stuk minder geld krijgen uit de pot waar het zich tijdens de onderhandelingen ook flink tegen verzette. Het was overigens Nederland zelf dat zich inzette voor de koppeling met economische ontwikkelingen.

Het gaat nog wel om voorlopige berekeningen, laat Kaag aantekenen. Maar omdat het bedrag dusdanig kleiner is geworden in de nieuwe berekeningen, brengt ze de Kamer er wel al van op de hoogte.