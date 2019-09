Kauwgumpje kan kneedbom worden

Sander de Kramer werd zwaar beveiligd tijdens zijn bezoek aan Afghnisatn. Naar de wc? Vier man mee. Ⓒ Telegraaf

Rotterdam - Midden in de spannendste periode in jaren voor Afghanistan ging Sander de Kramer er op bezoek om advies te geven over scholen voor beroepsonderwijs. Tussen bomaanslagen en een schietpartij door zag de Nederlander een land dat zich in zijn ogen opmaakt voor vrede.