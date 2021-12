Premium Het beste van De Telegraaf

Hoogste tijd om een beetje normaal tegen elkaar te doen? Jeroen Pauw vond actie thierryisgevaccineerd briljant: ’Ontregelaars zijn van alle tijden’

Door Bert Dijkstra

Jeroen Pauw Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Nu verbaal wangedrag zelfs wortel heeft geschoten in de Tweede Kamer rijst de vraag: is het niet de hoogste tijd om – juist in een crisis – weer een beetje normaal tegen elkaar te gaan doen? Etiquettedeskundige Anne-Marie van Leggelo, debatexpert Yoeri Albrecht en talkshowkoning Jeroen Pauw over de waarde van een goed gesprek en fatsoenlijk gedrag.