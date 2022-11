Bezoekers Concertgebouw: ’Sodemieter op, we timmeren je in elkaar!’

Het drietal verstoorde het concert om te eisen dat de Nederlandse overheid „alles op alles zet om in 2025 klimaatneutraal te worden”, aldus Extinction Rebellion in een verklaring. „De reactie van deze zaal op de actie is tekenend voor de omgang van de Nederlandse elite met de klimaatcrisis. Op dit moment sterven er al mensen aan de gevolgen van deze crisis. Maar zoals het orkest op de Titanic bleef spelen - ook toen het schip al lang aan het zinken was - gaan we in Nederland door met ons leven alsof er niks aan de hand is.”

Kleerscheuren

Volgens een woordvoerder van de klimaatgroep zijn de activisten letterlijk met kleerscheuren op straat gezet. „Ze zijn door twintig mensen de zaal uitgewerkt en tegen de grond geduwd”, stelt hij. „Een gevaarlijke situatie, puur voor het vreedzaam uiten van hun mening.” In onderstaande video is te zien en te horen hoe bezoekers de activist probeerden te overstemmen door ’boe’ te roepen. Ook werd geroepen dat de man moest gaan zitten. Al snel werd hij door een boze bezoeker omver getrokken en door meerdere mensen, onder luid applaus, de zaal uitgewerkt.

Bekijk hier het bewuste moment.

’Ik dacht dat ik moest reanimeren’

Concertbezoeker Dick Hussaarts (73) zat een paar rijen voor de activist. Tijdens een van de rustpunten in het concert kwam de verstoring. Hussaarts die dankzij een BHV-opleiding gekwalificeerd is om te reanimeren, aarzelde geen seconde. Ik dacht: „Ik moet gaan reanimeren!”

„Ik schoot meteen in de stress want ik dacht dat iemand een hartprobleem had” vertelt de concertbezoeker. Maar binnen enkele seconden was al duidelijk dat er geen medisch noodgeval was, maar een actie die de vele bezoekers dupeerde.

„Iedereen begon meteen ’boe’ te roepen en ’sodemieter op’”, vertelt Hussaarts. Het publiek kwam ook meteen in actie. „Een paar mensen hebben die kerel meteen tegen de grond gewerkt en met behulp van de suppoosten is die gek naar buiten gewerkt.” Meteen na het incident kregen orkest en koor een applaus en kon het concert doorgaan.