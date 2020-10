België in volle vaart richting plafond van de intensive care

Steven Van Gucht Ⓒ Hollandse Hoogte

BRUSSEL - In België is van een kentering in de opmars van het coronavirus nog niets te zien. Het aantal besmettingen blijft razendsnel stijgen. Als dat zo doorgaat overstromen de intensivecareafdelingen binnen een week, zegt viroloog Steven Van Gucht van de Belgische tegenhanger van het RIVM. Daardoor lijken de Belgische regeringen die zich vrijdagmiddag over de crisis buigen niet onder strengere maatregelen uit te kunnen.