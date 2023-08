Seksavontuurtjes of verkeerschaos; zelfrijdende taxi verdeelt San Francisco

San Francisco - Het is een bizar nieuw fenomeen in het straatbeeld van San Francisco, midden op de weg stilstaande taxi’s zonder bestuurder met een pylon op de motorkap. ‘Coning’ wordt het genoemd, en het is een nieuwe vorm van protest tegen de zelfrijdende taxi, die sinds kort de hele dag de weg op mag in de stad.

Een als gevolg van ’coning’ lamgelegde taxi in San Francisco. Ⓒ ANP / AFP