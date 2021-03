’Bloementransporten aantrekkelijk voor drugscriminelen’

Drugs die bijvoorbeeld via Schiphol of de Rotterdamse haven naar Nederland komen, of in Nederland zijn geproduceerd, gaan in vrachtwagens de grens over. De massale dagelijkse bloementransporten over de EU-grens én binnen de EU zijn aantrekkelijk voor criminelen die verdovende middelen willen vervoeren, staat in het onderzoek.

De onderzoekers concluderen verder dat in de sierteeltsector ook (veel) geld wordt verdiend met andere ondermijnende criminaliteit. Er is sprake van systematische fraude, witwassen, oplichting, arbeidsuitbuiting en het smokkelen van onder meer wapens, sigaretten en vuurwerk. Volgens bronnen die de onderzoekers hebben gesproken zijn er criminele netwerken en malafide bedrijven die zich met meerdere vormen van criminaliteit bezighouden.

Meer toezicht op het veilingterrein

Gemeenten in de regio, opsporingsdiensten en Royal FloraHolland namen al maatregelen tegen de verschillende vormen van ondermijning. Zo is er vanuit de opsporingsdiensten meer toezicht op het veilingterrein. Volgens burgemeester Arends is er ook veel meer aandacht en ondersteuning vanuit de landelijke overheid nodig: „Om criminaliteit in de sierteeltsector echt stevig aan te pakken is erkenning van de problematiek en structurele financiële ondersteuning essentieel.”