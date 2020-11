Bedenker Ice Bucket Challenge sterft aan ALS

Pat werd in 2013, een maand na zijn dertigste verjaardag, gediagnosticeerd met de ziekte. De ALS Association schrijft: „Direct na zijn diagnose had Pat besloten dat hij een verschil wilde maken in de gemeenschap van lotgenoten.” De Amerikaan wilde geld inzamelen om sterker te staan in de strijd tegen de ziekte.

Quinn zag de Ice Bucket Challenge op sociale media van Anthony Senerchia, een lotgenoot, voorbijkomen. Quinn wist gelijk dat dit de uitdaging moest worden waarmee geld moest worden ingezameld.

Over de uitdaging

Samen met zijn ’Quinn for the Win’-aanhangers én de supporters van Team Frates, de steun en toeverlaat van Pete Frates, een lotgenoot, werd de ’challenge’ opgezet. Bij de uitdaging werd verzocht geld te doneren als je de bak ijswater over je heen had gegooid. Ook was het erg populair de uitdaging met vrienden te delen.

Met de Ice Bucket Challenge is 115 miljoen dollar ingezameld voor de ALS Association en meer dan 220 miljoen dollar kon worden gedoneerd aan wereldwijd onderzoek naar de ziekte. Volgens de ALS Association heeft de wereldwijd bekende inzamelingsactie enorm veel betekend voor de mensen met ALS.

Geëerd

Samen met zijn lotgenoten Pete Frates en Anthony Senerchia werd Pat Quinn in 2015 door de ALS Association geëerd met de titel ’ALS Heroes’.

Anthony Senerchia overleed in 2017 toen hij 46 was, Pete Frates overleed in 2019 op 34-jarige leeftijd.

Over ALS

ALS, voluit Amyotrofische Laterale Sclerose, is een ziekte waarbij spieren geleidelijk dunner en minder krachtig worden. Langzaam maar zeker verliest het lichaam steeds meer kracht en functies.