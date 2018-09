Motorrijder met 243 km/uur op provinciale weg

Ⓒ Politie

HAARLEMMERMEER - De politie heeft woensdag op twee provinciale wegen in de Haarlemmermeer bijna tachtig „extreme hardrijders” aan de kant gezet en bekeurd. Een motorrijder werd betrapt met een snelheid van 243 kilometer per uur op de N201, tussen Hilversum en Zandvoort. Dat is ruim drie keer zo hard als de maximumsnelheid ter plaatse.