Voor het eerst sinds begin december minder dan 5000 nieuwe coronagevallen in etmaal

In de afgelopen zeven dagen zijn 49.398 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 7057 per dag. Voor de vierde dag op rij blijft het aantal nieuwe meldingen onder het gemiddelde. Op maandag meldde het RIVM bijna 5500 nieuwe gevallen, op zondag ruim 6600 en op zaterdag meer dan 7300.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 153, het hoogste aantal in bijna een week. Maar dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de laatste 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven en verwerkt in de statistieken. Op maandag waren 50 sterfgevallen gemeld en op zondag 54.

Amsterdam telde wederom de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad zijn 256 inwoners positief getest. In Den Haag kwamen 112 besmettingen aan het licht. Rotterdam volgt met 79 nieuwe gevallen. Het is de eerste keer sinds 14 september dat het cijfer in de Maasstad onder de honderd blijft. In Eindhoven en Almere steeg het aantal besmettingen afgelopen etmaal met 78.

Weekcijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen is de afgelopen week iets gedaald. Het is de derde achtereenvolgende week waarin het totaal aantal meldingen daalt. Een week geleden meldde het RIVM 56.440 nieuwe gevallen. Nog een week eerder waren er 67.388 positieve tests geregistreerd, en de week daar weer voor 82.340.

Het percentage positieve tests is ook gedaald. Van elke duizend geteste mensen waren er afgelopen week 128 positief. De week ervoor hadden 137 op elke duizend geteste mensen het coronavirus onder de leden. Minder mensen hebben zich ook laten testen, en op de Infectieradar-website van het RIVM hebben minder mensen klachten die doen denken aan het coronavirus.

Opnames

Het aantal opnames in de ziekenhuizen is gedaald. Verpleegafdelingen namen afgelopen week 1503 coronapatiënten op en de intensive cares 297 mensen. De week ervoor waren dit er 1713 en 336. Het aantal gemelde sterfgevallen steeg wel, van 621 naar 743.

Het zogenoemde reproductiegetal is minimaal gestegen, van 0,91 naar 0,95, maar zit nog steeds onder de 1. Dat suggereert dat de uitbraak langzaam tot rust komt. Het getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking.