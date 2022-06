Rutte: ’Oorlog in Oekraïne is ook onze oorlog, daar moeten we het eens over worden’

Rutte kreeg de vraag of we niet langzaam maar zeker steeds meer in een oorlog gerommeld worden die niet perse de onze is. „Die oorlog daar is de onze. Laten we het daar nou wel even met elkaar eens over worden”, aldus Rutte.

Hij wees erop dat we er ’alles aan doen’ om ervoor te zorgen dat ’Oekraïne de overwinning kan boeken’. Volgens Rutte is de ’rode lijn’ dat de NAVO niet in rechtstreeks conflict komt met Rusland. „Maar verder doen we alles wat we kunnen met financiële steun, militaire steun maar ook met hele zware wapensystemen. Nederland loopt daar redelijk in voorop. Dat is ook van de week weer bevestigd”, aldus de premier.

Hij wees erop dat Nederland samen met de Duitsers Pantserhouwitsers naar Oekraïne stuurt. „Veel zwaardere systemen zijn er niet. Dat doen we omdat dit onze oorlog is. Als dit fout gaat en wij zouden laten gebeuren dat Poetin Oekraïne kan bezetten, wat is het volgende? Eigenlijk is dat dus een directe bedreiging voor onze veiligheid”, zegt Rutte. Hij stelde dat het belangrijk is dat we bereid zijn ’de gevolgen daarvan te dragen. Die gevolgen zijn er ook in onze portemonnee. Maar dat moeten we doen voor onze veiligheid en onze vrijheid.”

Later tijdens de persconferentie kwam Rutte overigens deels op zijn woorden terug. „Het is niet formeel dat wij in oorlog met Rusland zijn, dat zijn we niet. Maar het is praktisch ook onze oorlog. Oekraïne moet winnen, dat is echt van groot belang. In ieder geval moeten wij ervoor zorgen dat we er alles aan doen om voor hen die overwinning dichterbij te brengen”, aldus de premier.