Kat-en-muisspel tussen bestuurder (47) en agenten, maar politie trekt aan het langste eind

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Robin Utrecht

BURGUM - Hij was deze week al eerder aangehouden voor rijden met een ongeldig rijbewijs en toen een 47-jarige automobilist uit Burgum woensdag op een politiecontrole stuitte, bedacht hij zich geen moment. De bestuurder scheurde met zijn auto over een plantsoen aan de Tuorrebout in zijn woonplaats.