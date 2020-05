China wil ’veiligheidsdiensten’ in Hongkong plaatsen

Jonge demonstranten tijdens een eerdere actie in Hongkong tegen de toenemende invloed vanuit Peking. Ⓒ REUTERS

HONGKONG - China wil de touwtjes strakker in handen krijgen in Hongkong. De Communistische Partij (CPC) heeft aangekondigd ’nationale veiligheidsinstanties’ in de regio vestigen. Critici vrezen dat het een excuus is om de protesten tegen Peking hardhandig neer te kunnen slaan.