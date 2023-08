Knipperende ’X’ alweer van X-hoofdkantoor gehaald

’X’ is de nieuwe naam van Twitter, het platform dat Musk voor zo’n 44 miljard dollar kocht. Het weghalen van de oude bedrijfsnaam ging al ook niet zonder problemen. Tijdens de eerste poging werd de weg niet goed afgezet waardoor de politie ingreep. Daardoor bleven een tijdje de letters er nog steeds zichtbaar.

Er kwamen 24 klachten over lichtvervuiling binnen, zo meldde de stad San Francisco. Op sociale media gingen de beelden rond van een fel knipperende X in de nachtelijke uurtjes. Daarnaast vroegen veel mensen zich af of de haastig geplaatste X wel veilig was. Musk kan rekenen op een boete, zo meldt Reuters.