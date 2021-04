LIVE | Eerste gevallen ’Indiase coronavariant’ vastgesteld in Frankrijk

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

08.25 - Wereldwijd meer dan 150 miljoen coronabesmettingen geteld

Wereldwijd zijn sinds het begin van de coronapandemie meer dan 150 miljoen besmettingen geregistreerd. Dat heeft het Franse persbureau AFP uitgerekend.

Het wereldwijde dagcijfer is sinds halverwege februari ruim verdubbeld. Er worden nu dagelijks zo’n 821.000 besmettingen vastgesteld. De Verenigde Staten hebben tot nu toe de meeste coronapatiënten gehad met 32,2 miljoen vastgestelde besmettingen. Daarna volgen India (18,8 miljoen) en Brazilië (14,6 miljoen).

India kampt momenteel met een zware tweede golf waarbij dagelijks meer dan 300.000 nieuwe gevallen worden gemeld. Volgens AFP is Azië daardoor het continent waar het coronavirus zich het snelst verspreidt. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is gestegen met 28 procent ten opzichte van een week eerder.

Afrika is het enige andere continent waar het aantal besmettingen toeneemt, maar daar gaat het slechts om een stijging van 3 procent. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is de situatie gestabiliseerd. In Europa en de Verenigde Staten gaat het om een daling van respectievelijk 18 en 12 procent, aldus AFP.

Volgens de cijfers van het Franse persbureau zijn wereldwijd bijna 3,2 miljoen coronagerelateerde sterfgevallen bekend.

06.55 - Diergaarde Blijdorp open voor 4000 bezoekers

Diergaarde Blijdorp opent vrijdag de deuren voor 4000 bezoekers als onderdeel van de pilotserie Testen voor Toegang. De beschikbare kaarten waren binnen een mum van tijd uitverkocht, maar de Rotterdamse dierentuin heeft nog wel enkele plekken voor abonnementshouders vrijgehouden.

Blijdorp zou ook aankomend weekend open zijn, maar daar werd dinsdag van afgezien. Eerder deze maand gingen ook Artis en Ouwehands Dierenpark in Rhenen open als pilot. Volgens de routekaart van de overheid is het vooruitzicht nu dat dierentuinen op 11 mei weer beperkt open kunnen, zonder dat een sneltest noodzakelijk is.

Bij Testen voor Toegang mogen bezoekers op aangewezen dagen naar musea, dierentuinen, pretparken en theaters, op vertoon van een negatieve coronatest. Eenmaal binnen gelden allerlei veiligheidsmaatregelen, zoals voldoende afstand houden en mondkapjes dragen in binnenruimtes.

Blijdorp stelt dat zij bezoekers ook „een veilige dag uit kan bieden zonder coronatests”, onder andere omdat de bezoekers zich vooral in de buitenlucht begeven.

06.25 - Eerste gevallen ’Indiase coronavariant’ vastgesteld in Frankrijk

In Frankrijk zijn de eerste gevallen vastgesteld van de B.1.617-variant van het coronavirus, die in India momenteel voor torenhoge besmettingsaantallen en dodentallen zorgt. Die aankondiging kwam donderdagavond laat van het Franse ministerie van Volksgezondheid.

Het eerste geval, dat donderdag is vastgesteld, betreft een vrouw uit zuidwest-Frankrijk die onlangs naar India was gereisd, meldde het ministerie. Ook de andere twee besmette personen, uit het zuidoosten van Frankrijk, waren recentelijk in India.

India breekt de afgelopen weken het ene grimmige coronarecord na het andere. Honderdduizenden nieuwe besmettingen en zo’n tweeduizend geregistreerde coronadoden per dag zijn er inmiddels nauwelijks meer een uitzondering. De ziekenhuizen in het land zijn zwaar overbelast en kampen met grote tekorten.

Meerdere Europese landen, waaronder sinds maandag ook Nederland, proberen de ’Indiase variant’ buiten de deur te houden middels een vliegverbod.