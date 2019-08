Weer een Kennedy-tragedie

De familie Kennedy wordt weer getroffen door een tragedie. De 22-jarige Saoirse Kennedy Hill is met een overdosis dood gevonden in een buitenhuis van de roemruchte Kennedy’s. Ⓒ Facebook

Cape Cod - Opnieuw een tragedie in de roemruchte Kennedy-familie. De kleindochter van Robert F. Kennedy is aan een drugsoverdosis overleden in Cape Cod.