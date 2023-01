Joran van der Sloot veroordeeld voor drugssmokkel in gevangenis: nog eens 18 jaar cel

Dat heeft zijn advocaat dinsdagochtend bevestigd. Van der Sloot moest in Peru terechtstaan omdat hij vanuit de gevangenis van Juliaca, waar hij lange tijd vastzat, op grote schaal cocaïne liet binnensmokkelen. De drugs werden via een familielid van een medegevangene in onder andere suikerbieten ingevoerd.

Van der Sloot speelde volgens de rechtbank een cruciale rol in het smokkelcomplot. Hij verkocht de coke aan medegedetineerden maar stuurde het spul ook weer verstopt in postpakketten naar adressen in het buitenland. Op die manier zette hij een lucratieve handel op, die echter stukliep toen bewaarders de ’smokkelroute’ ontdekten.

Tot 2045

De rechtbank rekent het Van der Sloot zwaar aan dat hij – ondanks zijn detentie – gewoon door is gegaan met crimineel handelen en veroordeelt hem nu tot achttien jaar en vier maanden. De straf komt bovenop de eerdere straf van 28 jaar, maar omdat in Peru de regel geldt dat een gevangenisstraf in totaal nooit meer dan 35 jaar mag duren, zal Van der Sloot nu tot 2045 achter de tralies moeten blijven.

Hij werd in 2010 opgepakt nadat hij in Lima de jonge Peruaanse Stephany Flores was tegengekomen in een casino. Van der Sloot verbleef in Lima in verband met een internationaal pokertoernooi. Hij nam het meisje mee naar zijn kamer en vermoordde haar omdat hij dacht dat ze een FBI-agent was. Daarna sloeg Van der Sloot op de vlucht naar Chili waar hij werd opgepakt.

Natalee Holloway

De moord op Flores vond plaats exact vijf jaar nadat Van der Sloot in 2005 op Aruba Natalee Holloway in een casino ontmoette. Hij ging met het meisje op stap en nam haar mee naar het strand, waar hij seks met haar had. Na de ontmoeting met Van der Sloot is er nooit meer iets van Natalee vernomen.

De Nederlander zit na het ontdekken van de cokesmokkel vast in de uiterst beruchte Challapalca-gevangenis in Peru. De strafinrichting ligt op vijf kilometer hoogte in een onherbergzaam gebied en er heerst een Spartaans regime. Er is geen verwarming of warm water en gevangenen verblijven een groot deel van de dag alleen in hun cel.

Via zijn advocaat probeerde Van der Sloot vergeefs overplaatsing te krijgen. De nieuwe straf van Van der Sloot is onherroepelijk. De straf is hem medegedeeld in een verkort vonnis. De rechtbank maakt donderdag het volledige vonnis bekend.

Video: in 2021 werd Joran van der Sloot gespot in een documentaire over de gevangenis waar hij zit.