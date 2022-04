Nieuwe actie voor betere cao: politie reikt huisverbod niet meer uit

De nieuwste actie is de negende verzwaring van het zogeheten stapelprotest ’Van kwaad tot erger’, waarmee de bonden NPB, ACP, ANPV en Equipe strijden voor een betere politie-cao.

„Het zal van de burgemeesters afhangen in hoeverre deze actie ertoe leidt dat er geen huisverboden meer worden uitgereikt. In de huidige situatie draagt een burgemeester deze bevoegdheid standaard over aan een politiemedewerker die als hulpofficier van justitie actief is. Vanaf 2 mei ligt de bal dus weer volledig bij de gezagsdrager op het gemeentehuis”, zegt Maarten Brink, coördinator van de politieacties.

Veiligheid

Een huisverbod kan door een burgemeester worden opgelegd als de aanwezigheid van een persoon in een woning ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van de huisgenoten of als van dat gevaar een serieus vermoeden bestaat. „De burgemeesters zullen aan die bevoegdheid dus zelf uitvoering moeten geven. De daarin gespecialiseerde politiemensen zijn voor die klus dan niet meer beschikbaar.”

Volgens de politiebonden komt de veiligheid van slachtoffers die bijvoorbeeld te maken hebben met huiselijk geweld, niet in het geding. „Het uitreiken van het huisverbod kan gewoon doorgaan en hoeft geen vertraging op te leveren. De burgemeester kan het zelf uitreiken of dat door iemand anders laten doen. Alleen roepen wij onze hulpofficieren op om dat niet meer te doen”, zegt Brink. Als er sprake is van huiselijk geweld komt de politie sowieso in actie. „Dan is de politie al aanwezig. De veiligheid van de persoon die het huisverbod moet uitreiken, is dan ook gegarandeerd.”

Bonnen

De politiebonden voeren sinds december actie om ’duidelijk te maken dat de gezondheid en veiligheid van het politiewerk onverantwoord zijn aangetast door onverstandig bezuinigingsbeleid van de kabinetten-Rutte I tot en met III’. Eerder riepen de politiebonden hun leden op om niet langer bonnen voor lichte overtredingen uit te schrijven. Hierdoor is de regering inmiddels al enkele miljoenen euro’s aan boetegeld misgelopen. Ook komen ze niet meer in actie als mensen last hebben van parkeeroverlast, betrokken zijn geraakt bij een lichte aanrijding of bij geluidsoverlast.

Tot nu toe hebben de protestacties nog weinig indruk gemaakt in Den Haag. Volgens de actievoerende politiemensen weigert de nieuwe regeringsploeg haar verantwoordelijkheid te nemen en snel mee te werken aan een nieuwe cao. „Terwijl de politiebonden de druk opvoeren door steeds meer acties te lanceren, lopen de cao-besprekingen met de werkgever nog altijd door. Volgende week moet officieel duidelijk worden wat alle inhoudelijke verkenningen hebben opgeleverd. Dat wil zeggen: op welke punten er afspraken mogelijk zijn en wat voor soort afspraken dan. De bonden zullen de stand van zaken vervolgens aan hun achterban voorleggen tijdens ledenbijeenkomsten”, aldus Brink.

Als er geen nieuwe cao komt, stellen de politiebonden komende zomer nog stevigere acties te zullen voeren waarvan de Nederlander ’last zal ondervinden’.