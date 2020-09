Schuimwolken vliegen door Leeuwarden: middel in fontein gegooid

Metershoge schuimbulten zorgden vrijdagochtend voor opvallende beelden bij een rotonde in de Leeuwarder Vrijheidswijk. Ⓒ Kappers Media

LEEUWARDEN - Enorme schuimblokken op een rotonde in Leeuwarden vrijdagmorgen, tot groot plezier van kinderen in de buurt. Er zou vannacht schuimmiddel in het water van de fontein op de verkeersrotonde zijn gegooid, waardoor een metershoog spektakel ontstond.