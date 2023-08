Honderdduizenden F1-fans naar Zandvoort: buien mogelijk, maar ook zon

Vrijdag vallen er verspreid over het land buien, meldt Weeronline. Wolken en zonnige momenten wisselen elkaar af, plaatselijk is onweer mogelijk. Tot stevige regen- en onweersbuien komt het echter niet. Het wordt 21 graden op de Wadden en langs de westelijke stranden. Weeronline spreekt van ’vrij warm zomerweer’. Door de hoge luchtvochtigheid kan het wederom klam aanvoelen.

Tijdens de nacht naar zaterdag is het op veel plaatsen droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 12 tot 14 graden. Zaterdagochtend neemt in het westen de buienkans toe.

Bekijk ook: DOSSIER Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

Zaterdag, de dag van de kwalificatie op Zandvoort, is het overdag beduidend koeler. Stapelwolken en zonnige perioden wisselen elkaar af en vanaf de Noordzee trekken enkele buien oostwaarts over het land. Mogelijk levert dat bij de F1-teams wat stress op bij de bandenkeuze. Tijdens buien is een klap onweer opnieuw niet uitgesloten. De temperatuur stijgt naar 20 tot 23 graden. De wind is zwak. Later op de avond neemt het aantal buien af en klaart het breed op.

Zondag, op de dag van de race, is er een mix van wolken, zon en enkele buien. Er verandert vrij weinig aan het weerbeeld ten opzichte van zaterdag. Er trekken wederom enkele buien over het land, mogelijk met onweer. Tussen de buien door is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige momenten. De westenwind is veelal matig. De maximumtemperatuur ligt tussen 19 en 21 graden.

Het programma in Zandvoort: