Gewonden bij grote brand vluchtelingenkamp Rohingya

Moslims van het vluchtelingenkamp van Rohingya in Bangladesh tijdens een gebed eerder dit jaar. Ⓒ AFP

KUTUPALONG - Bij een brand in een vluchtelingenkamp van Rohingya in Bangladesh zijn zeker tien mensen gewond geraakt. Dat meldden de autoriteiten dinsdag. Volgens de lokale brandweer gingen meer dan 300 hutten in vlammen op.