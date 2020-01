Man rijdt met scooter de Maas in: kat kwijt

Hoe de scooterrijder in het water terecht is gekomen, is vooralsnog onduidelijk. Zijn scooter werd bij de pont in het water gevonden. De man is onderkoeld naar het ziekenhuis in Uden gebracht.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik