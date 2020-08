LIVE | België geeft meer Nederlandse provincies code oranje

België heeft nog drie Nederlandse provincies code oranje gegeven. Na Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland hebben vrijdag ook Noord-Brabant, Utrecht en Flevoland die status gekregen.

Niet-essentiële reizigers uit deze provincies krijgen bij aankomst in België het advies zich preventief te laten testen en in zelfquarantaine te gaan. Code oranje betekent voor Belgen dat reizen wel mogelijk is, maar onder voorwaarden. Het kan bij terugkeer gevolgen hebben, zoals in quarantaine gaan of het afleggen van een coronatest.

In de genoemde Nederlandse provincies zijn volgens de Europese gezondheidsdienst ECDC meer dan 20 besmettingsgevallen per 100.000 inwoners vastgesteld. Dat geldt overigens ook voor heel België. Voor bijna de helft van het land, inclusief Brussel, is dat zelfs tussen de 60 en 120.

Voor Nederlanders die naar de provincie Antwerpen reizen is sinds eind juli het dringende advies bij terugkeer in (thuis)quarantaine te gaan.

