Megaklus Van Rij: op zoek naar oplossing voor hoofdpijndossier spaartaks

Die (aanzet tot een) oplossing voor het hoofdpijndossier van de spaartaks moet er vrijdag liggen, omdat de Hoge Raad eind vorig jaar gehakt van die belasting maakte. De kosten van die uitspraak gaat volgens ingewijden in de miljarden euro lopen. Naast de compensatie is er het gat dat nu is geslagen in de inning van de spaartaks. Aanslagen met inkomsten uit sparen en beleggen (box 3) liggen sinds de uitspraak op de plank.

Vermogensbelasting

Van Rij moet nu ingrijpen bij de gewraakte spaartaks, die al jaren in de rechtbank wordt bestreden. Vlak voor de feestdagen hadden spaarders eindelijk beet. De Hoge Raad veroordeelde niet alleen de vermogensbelasting voor spaarders, maar dwong de Staat ook tot compensatie. Het betalen van belasting over spaargeld dat niks oplevert is volgens de hoogste rechter in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Op het ministerie van Financiën wordt koortsachtig aan een oplossing gewerkt. Daarbij is bijvoorbeeld de vraag wie er in aanmerking komen voor compensatie: alleen de mensen die zich met hun bezwaar bij de rechtszaak hebben gevoegd, of iedereen die belasting over spaargeld heeft betaald? In Den Haag valt te horen dat men neigt naar het laatste, maar zo loopt de rekening flink op. Want het gaat dan om meer dan een miljoen spaarders. De taks moest in 2017 betaald worden vanaf 25.000 euro (50.000 euro voor koppels). Die vrijstelling is inmiddels verhoogd naar respectievelijk ruim 50.000 euro (en ruim 100.000 voor koppels) en gaat de komende jaren nog verder omhoog.

Compensatie

De compensatie blijft waarschijnlijk niet beperkt tot de jaren 2017 en 2018, waarover de rechtszaak werd gevoerd. Van Rij gaf in antwoorden op Kamervragen al aan dat hij bij een rechtszaak over de jaren hierna eenzelfde uitkomst verwacht. De omstandigheden voor spaarders zijn namelijk gelijk gebleven: geen rente, wel belasting.

Daarnaast denkt Financiën aan noodwetgeving om het gat in de belastinginning te dichten. De coalitiepartijen hadden in hun akkoord al afgesproken om de vermogenstaks op de schop te nemen: de belasting zou dan geheven moeten worden op het daadwerkelijke rendement dat spaarders en beleggers op hun geld behalen.

Maar de invoering daarvan was pas voorzien voor 2025. Omdat dat voor de huidige situatie te lang duurt, wil Van Rij sowieso kijken of die nieuwe taks sneller ingevoerd kan worden. Voor de korte termijn is een nog snellere oplossing nodig. Dat zal ook een flinke wissel trekken op de toch al krakende Belastingdienst, zei Van Rij al.