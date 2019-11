OM eist celstraf tegen belastingontwijkende ex-VVD’er

Oud-staatssecretaris Robin Linschoten wordt ervan verdacht opzettelijk onjuiste of onvolledige aangiften voor de omzetbelasting te hebben gedaan. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Tegen voormalig VVD-politicus Robin Linschoten is woensdag in hoger beroep wegens belastingontduiking vijf maanden gevangenisstraf geëist, waarvan drie voorwaardelijk. De eis was gelijk aan de straf die de rechtbank Linschoten twee jaar geleden gaf. Het OM vorderde toen een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf.