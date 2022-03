Getuigen aanrijding rijden dronken automobilist klem na vlucht

De achtervolging werd rond 23.00 uur ingezet nadat een automobiliste uit Eindhoven op de Hasseltrotonde van achteren werd aangereden, meldt de politie. De veroorzaker van het ongeluk, een 41-jarige Pool zonder een in Nederland bekende woon- of verblijfplaats, ging er vervolgens vandoor. Automobilisten die getuige waren van de aanrijding zetten vervolgens de achtervolging in en reden hem elders in Tilburg klem.

Rijbewijs was al afgenomen

Onderweg alarmeerden zij de politie. Agenten hebben de man aangehouden en constateerden dat de man te veel had gedronken. Volgens de politie gaf de man aan niet over een rijbewijs te beschikken; dat was hem in Polen afgenomen wegens rijden onder invloed.

De politie ontraadt overigens in voorkomende gevallen hetzelfde te doen als de getuigen deden. „Uiteraard zijn we blij met deze actie, maar willen er wel een waarschuwing bij geven. Doe dit niet als het op de één of andere manier een gevaarlijk situatie oplevert voor uzelf of andere weggebruikers. Als het bijvoorbeeld gepaard gaat met hoge snelheden of andere verkeersovertredingen. Dat is het niet waard.”