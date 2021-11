Poetin weer gevaccineerd tegen corona

Zijn eerste twee prikken kreeg hij in maart en april. Poetin liet zich toen vaccineren met het Russische Spoetnik-V-vaccin.

Spoetnik-V is het bekendste vaccin uit Rusland. Aanvankelijk werd niet bekendgemaakt voor welk vaccin Poetin had gekozen, omdat alle drie de Russische vaccins betrouwbaar en effectief zijn, stelde het Kremlin. Later onthulde de president dat hij was gevaccineerd met Spoetnik.

Poetins derde prik was met Spoetnik-Light, een lichtere variant waarvan maar één dosis nodig is.