Spoedoverleg vleessector na corona-uitbraak

GROENLO - De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) voert maandag spoedoverleg met de leden over extra maatregelen na de corona-uitbraak bij vleesverwerkingsbedrijf Vion in Groenlo. De GGD in Gelderland kondigde dit weekend aan dat ook bij andere grote slachterijen in de regio preventieve coronatesten volgen.