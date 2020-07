Senioren stellen vakantieplannen flink bij uit virusangst

Guus Schrijvers blijft samen met zijn vrouw in Nederland. Ⓒ Eigen foto

Senioren in ons land stellen hun plannen voor de vakantie deze zomer flink bij. Had voor de coronacrisis nog 75 procent van de 65-plussers plannen gemaakt om op reis te gaan, inmiddels geeft 36 procent van alle ouderen aan thuis te blijven. Dat blijkt uit een peiling van ouderenorganisatie Anbo onder bijna 3000 senioren. Een belangrijke reden is de angst om besmet te raken met het Covid-19-virus.