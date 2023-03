Premium Het beste van De Telegraaf

Zonder maatregelen helft wereldbevolking in 2023 veel te dik: ’Niet doen alsof overgewicht geen probleem is’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

Schokkende cijfers uit de de Atlas 2023 van de World Obesity Federation: zonder maatregelen zal meer dan de helft van de bevolking in 2035 overgewicht of zelfs obesitas hebben. Een zorgwekkende stijging waarbij de vraag zicht opdringt in hoeverre de ’bodypositivitybeweging’ hieraan bijdraagt.