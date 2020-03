Ook Zuid-Afrika gaat op slot

Volgens het staatshoofd is een lockdown nodig om een ramp te voorkomen. „De afgelopen zes dagen is het aantal infecties gestegen van 61 naar 402. Het is duidelijk, gezien de ontwikkeling van het virus in andere landen en op basis van onze eigen beramingen, dat onmiddellijke, snelle en buitengewone maatregelen nodig zijn om een menselijke catastrofe van enorme proporties te voorkomen”, vertelde hij vanuit de Union Buildings in de hoofdstad Pretoria.

Interventie

Zonder een daadkrachtige interventie kunnen tienduizenden mensen ziek worden, aldus Ramaphosa. „We hebben veel mensen met zwakke immuunsystemen, en miljoenen die in armoede leven. Daarom hebben we besloten voor een 21-daagse lockdown, van donderdag 26 maart tot donderdag 16 april. We moeten er alles aan doen om het aantal infecties in te dammen”, aldus de president, die de corona-pandemie vorige week uitriep tot nationale ramp.

Volgens de nieuwe maatregelen, die onder de rampenbestrijdingswet bestaan, moet iedereen thuisblijven. Dat geldt overigens niet voor gezondheidswerkers uit de private en openbare zorg, noodhulpdiensten, politieagenten, militairen en degenen betrokken bij de voedselproductie.

„Mensen mogen alleen hun huis uit om voedsel te kopen, de drogist te bezoeken, naar het ziekenhuis te gaan of om hun sociale uitkeringen op te halen”, aldus de president. Daarnaast moeten alle winkels en bedrijven, behalve medische faciliteiten, drogisten, laboratoria, benzinepompen, de effectenbeurs in Johannesburg, en supermarkten, vanaf donderdag verplicht hun deuren sluiten.

Intussen worden Zuid-Afrikanen die tussen nu en 16 april terugkeren uit risicolanden automatisch voor twee weken in quarantaine geplaatst.

Menselijke kosten

Ramaphosa erkende in zijn toespraak de sociale en economische gevolgen van de beslissing, maar noemde deze desalniettemin noodzakelijk om de progressie van het virus van koers te laten wijzigen. „Hoewel de lockdown aanzienlijke gevolgen zal hebben op burgers, hun besteedbare inkomen, onze hele samenleving en de economie, zullen de menselijke kosten van het uitstellen van deze beslissing veel hoger liggen.”

Het staatshoofd eindigde zijn toespraak met een oproep aan zijn volk. „Ik roep iedereen op om zijn steentje bij te dragen. Wees dapper. Wees geduldig, maar vooral: wees begaan met elkaar. Wanneer we samen staan als één natie zullen we ook dit overwinnen.”

