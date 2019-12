’Vrouw bespuit conducteur tram met moedermelk’

De 31-jarige vrouw stapte, in gezelschap van een mannelijke reisgenoot, zaterdag in de tram in Gelsenkirchen. Toen een conducteur vroeg om een kaartje en een identiteitsbewijs, bleek dat ze beiden geen vervoersbewijs hadden.

Het stel werd verzocht de volgende halte uit te stappen. De vrouw had echter andere plannen. „Gedurende het identificatieproces maakte ze haar borst zichtbaar en besproeide de tramconducteur met moedermelk”, aldus de politie in een verklaring.

De moedermelkaanval kwam dusdanig als een verrassing, dat het mogelijkheid bood voor de man om te vluchten. Agenten kwamen even later ter plaatse. De vrouw was nog in conclaaf met trampersoneel en bleef weigeren haar identiteitsbewijs te tonen.

Arrestatie

Agenten moesten haar tegen de grond drukken en hielden de vrouw aan. Kort daarna werd ze weer vrijgelaten. Wel zal ze zich nog voor de rechter-commissaris moeten verantwoorden voor zwartrijden en mishandeling.