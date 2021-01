’1000 corporatiewoningen bewoond door mensen met meerdere koophuizen’

Het Kadaster zocht uit welke huiseigenaren twee of meer koopwoningen op hun naam hebben staan, maar daar niet wonen. Van de ruim duizend mensen die meerdere huizen in bezit hebben én een corporatiewoning huren, hebben er 88 meer dan vijf woningen in bezit en 24 meer dan tien woningen.

Corporatiekoepel Aedes is „onaangenaam verrast” door de cijfers. „Wij vinden deze situatie heel onwenselijk. Gezien de grote woningnood en de lange wachtlijsten is het onverteerbaar dat mensen met een kleine beurs lang moeten wachten op een geschikte huurwoning, terwijl mensen die meerdere koophuizen in hun bezit hebben en dus elders kunnen wonen, de geschikte huurwoning bezet houden.”

De Amsterdamse corporatie Eigen Haard, waarbij 45 huurders 219 woningen bezitten, komt de constructies regelmatig tegen. De corporatie heeft vorig jaar zo’n vijftien huurcontracten beëindigd, bijvoorbeeld als een persoon in de koopwoning woont en de huurwoning onderverhuurt.