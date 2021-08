Biden vraagt Pentagon om noodplan indien deadline niet wordt gehaald

Terwijl de wereld wachtte op zijn uitleg, werd Bidens toespraak meerdere malen uitgesteld. Zijn reactie kwam uiteindelijk vijf uur later dan in eerste instantie gepland. Het Witte Huis gaf daar geen verklaring voor. Ook beantwoordde Biden geen vragen van de aanwezige media. Hij sprak eerst minutenlang over het Huis van Afgevaardigden dat met de begroting instemde, een binnenlands succes voor Biden. Pas daarna ging het over het buitenlandse probleem: Afghanistan.

Biden zei dat de VS op schema ligt om voor 31 augustus alle militairen terug te trekken. Maar hij vertelde ook dat hij het Pentagon gevraagd heeft om een noodplan te maken voor het geval de deadline niet gehaald wordt. Dan moeten de Amerikaanse militairen klaar zijn om „het schema aan te passen als dat nodig blijkt.”

Het blijft onduidelijk hoe Biden dat aan wil pakken. De Taliban herhaalde eerder op de dag nog eens dat een langer verblijf van de Amerikaanse troepen voor hun geen optie is. Een woordvoerder noemde de datum van 31 augustus eerder dreigend „een rode lijn.”

De president benadrukte dat het risico op een aanslag of ander geweld toeneemt. De Amerikanen houden rekening met acties van de Afghaanse afdeling van IS. „Die risico’s zijn echt”, zei Biden daarover. Het blijft daarom belangrijk om snel uit Kabul weg te zijn. „Elke dag daar betekent meer risico’s voor onze troepen.”

Of de Amerikanen de deadline gaan halen, is afhankelijk van de medewerking van de Taliban, zei Biden. „Het hangt ervan af of de Taliban evacuees toegang blijft geven tot het vliegveld, en of ze onze operatie niet verstoren.” De Taliban liet eerder weten geen Afghanen meer toe te laten tot het vliegveld van Kabul. Daar ging Biden niet op in.

In de praktijk betekent het vasthouden aan de deadline dat vrijdag al begonnen moet worden met het terugtrekken van de 5800 Amerikaanse militairen. Volgens Amerikaanse media is al een kleine groep niet essentiële militairen teruggehaald. Tot vrijdag zal er nog volop in worden gezet op het evacueren van zoveel mogelijk mensen.

Onder meer Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland hadden graag gewild dat de Amerikanen langer waren gebleven. De landen denken langer nodig te hebben om iedereen te evacueren. Ook in de VS is er twijfel of iedereen weg is voor 31 augustus. Democraten en Republikeinen dwongen er ook al bij Biden op aan dat hij de deadline moest verzetten. Volgens Biden zijn meer dan zeventig duizend mensen geëvacueerd sinds 14 augustus.