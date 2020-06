’Geen belastinggeld voor aflossen schulden Pradajeugd’

Hij dient schriftelijke vragen ’Criteria Perspectieffonds’ in om te voorkomen dat jongeren die door een verkeerde levensstijl uit de schulden komen en er geen geld meer is voor de doelgroep waarvoor het fonds in zijn ogen bedoeld is.

„Ongeacht hoe de schuld tot stand is gekomen komt iedereen in aanmerking voor het fonds’’, stelt Jami. Dat had hij al aan willen laten passen, maar daarvoor was geen meerderheid in de gemeenteraad.

’We gaan alle jongeren in de leeftijd 18-27 die bij ons aankloppen een aanbod doen om van hun schulden af te komen, al dan niet met behulp van een speciaal perspectieffonds’ staat in Reset Rotterdam, het schuldenaanpak programma van de gemeente.

Toch probeert Jami nogmaals om onderscheid te laten maken voor deelname aan het fonds. „Door de coronacrisis lopen de schulden onder veel jongeren gierend op. Waar het kwijtschelden van verwijtbare schulden door een ongedisciplineerde levensstijl eerder al een slecht idee was, is het onder de huidige omstandigheden al helemaal onverteerbaar’’, is het raadslid van mening.

„Iedere beschikbare euro in het potje van de wethouder zou nu besteed moeten worden aan het helpen van jongeren die onverwijtbaar in de schulden zijn beland.’’ De Pradageneratie kan op weinig genade rekenen van Jami. Hij wil niet dat voor ’jongeren die voor duizenden euro’s de Prada store leegkochten en tegelijkertijd te belazerd waren om te vakkenvullen of een krantenwijkje te nemen’ een cent wordt vrijgemaakt.

„We zijn allemaal jong geweest, maar als iemand doelbewust in de schulden is gekomen door die dure schoentjes of merktelefoons dan kun je die niet van hun schulden verlossen op deze manier’’, is Jami stellig.

Want als Rotterdam zijnde geef je daarmee ’het verkeerde signaal af’. „Papa overheid is er wel voor je, wat doet dat met de rest van de samenleving? Het kwijtschelden van schulden brengt geen enkele disciplinerende werking teweeg, is het onrechtvaardig richting jongeren die zich wel gewoon op eigen kracht uit de schulden werken en stimuleert het financieel wangedrag bij andere jongeren.’’