’Westen heeft zitten slapen in jacht op nieuwe olie’ Oekraïense bodem is goudmijn: grond bevat 21 kritieke stoffen voor Europa’s ’green deal’

Oekraïne wil haast maken met toetreding tot de Europese Unie, benadrukte president Zelenski afgelopen week aan commissievoorzitter Von der Leyen. Ⓒ AFP

De Europese Unie maakt zich los van Russische olie en gas en schakelt over op hernieuwbare energie. Om die energietransitie te doen slagen, hebben we toegang nodig tot allerlei essentiële grondstoffen voor de productie van zonnepanelen, windturbines en elektrische auto’s. Maar op die markt is China, net als Rusland een geopolitieke tegenstander, veruit de belangrijkste speler. Raken we van de regen in de drup?