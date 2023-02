Premium Het beste van De Telegraaf

Wordt Westen afgetroefd door China in race om kritische grondstoffen? ’We hebben zitten slapen’

Een medewerkster inspecteert lithiumbatterijen in een fabriek in het Chinese Jinchang. China had al vroeg door hoe belangrijk de toegang tot grondstoffen als lithium is. Ⓒ China News Service via Getty Images

De Europese Unie maakt zich los van Russische olie en gas en schakelt over op hernieuwbare energie. Om die energietransitie te doen slagen, hebben we toegang nodig tot allerlei essentiële grondstoffen voor de productie van zonnepanelen, windturbines en elektrische auto’s. Maar op die markt is China, net als Rusland een geopolitieke tegenstander, veruit de belangrijkste speler. Raken we van de regen in de drup?