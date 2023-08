Ouders breken eieren op hoofden peuters en gaan viraal op TikTok: ’We smakken letterlijk salmonella op kinderen’

De video’s, waarvan er veel de hashtag #eggprank gebruiken, tonen meestal een ouder met een jong kind in de keuken. De ouder pakt een rauw ei en vertelt het kind het te gaan breken, maar in plaats van dit op een pan of kom te doen, wordt het ei gebroken op het hoofd van het kind.

Het fenomeen is viraal gegaan, ondanks dat sommige kinderen moesten huilen of er boos en verbijsterd uitzagen. In sommige gevallen gooit het kind een ei terug naar de ouder.

Volgens de Amerikaanse nieuwszender NBC, die er als de kippen bij was om de trend op te merken, waren de video’s waarin de hashtag werd gebruikt, deze week al meer dan 670 miljoen keer bekeken. Sommige video’s waren elk wel zes miljoen keer bekeken.

Medische experts hebben echter gewaarschuwd dat de grap bijwerkingen kan hebben, waaronder blauwe plekken op het hoofd of het verspreiden van ziektekiemen. „We smakken letterlijk salmonella op hun voorhoofd”, zegt dr. Meghan Martin van het Johns Hopkins All Children’s Hospital in Florida. „Ik ben hier helemaal geen grote fan van. Dit is op geen enkele manier iets waar kinderen baat bij hebben en eerlijk gezegd vind ik het ook niet vermakelijk.”

Amanda Mathers, een kinderergotherapeut, probeerde de grap op zichzelf uit. „Het was moeilijk om dat ei op mijn hoofd en mijn volledig ontwikkelde schedel te kraken. Ik voelde een schok achter mijn ogen, terwijl ik probeerde dat ei op mijn hoofd stuk te slaan."

Maar Rebecca Burger-Caplan, directeur van een kinderziekenhuis in New York, zei dat het onwaarschijnlijk is dat een eenmalige eiergrap gevolgen op de lange termijn zal hebben.