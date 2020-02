Het advies is om geen paraplu te gebruiken in de storm. Ⓒ ANP

Amsterdam - Het is bijna zo ver: de eerste storm ooit die in Nederland een naam heeft gekregen, doet ons land aan. Ciara zal gaan huishouden, met windstoten met uitschieters van 140 kilometer per uur. Hoe voorkom je ellende? De Telegraaf zette de belangrijkste tips op een rijtje.