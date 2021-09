Tien doden na brand in coronaziekenhuis

„Dit is een vreselijk ongeluk en het dodental zou verder kunnen oplopen”, schreef de Noord-Macedonische minister van Volksgezondheid Venko Filipce op Twitter. Hij zei „diep bedroefd” te zien en betuigde zijn medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers.

De minister-president van Noord-Macedonië, Zoran Zaev, is onmiddellijk naar de stad afgereisd. „Een enorme tragedie heeft zich hier voorgedaan”, aldus Zaev. Een woordvoerder van de regering meldde op Facebook dat er een explosie heeft plaatsgevonden.

Hoeveel patiënten er in het ziekenhuis lagen toen het vuur uitbrak is niet duidelijk. In Noord-Macedonië, een land met ruim 2 miljoen inwoners, zijn 181.000 coronabesmettingen gemeld. Meer dan 6100 mensen overleden er aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Zuurstofflessen

Wereldwijd zijn de afgelopen maanden meerdere branden uitgebroken op corona-afdelingen in ziekenhuis, vaak veroorzaakt door ontplofte zuurstofflessen. In Irak kwamen in juli zeker 92 mensen om het leven door een brand in een ziekenhuis na het ontploffen van een gasfles. In juni kwamen in Rusland drie mensen om het leven nadat een beademingsapparaat op een intensive care (ic) oververhit was geraakt.